Köln (dpa/lnw) - Ein 22-jähriger Mann steht von heute an (9.15 Uhr) wegen Mordes an seiner Großmutter in Köln vor Gericht. Laut Anklage soll er die 79-Jährige im Juli in deren Kölner Wohnung getötet haben. Die alte Dame soll ihren Enkel des Öfteren wegen dessen Lebenswandels kritisiert und ihn als «faulen Hund» bezeichnet haben. Am Tattag soll der junge Mann sie im Streit zunächst gewürgt und dann mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben. Das Opfer verblutete.

Der Enkel stahl laut Anklage rund 14 000 Euro aus dem Haus und flüchtete. Er wurde am nächsten Tag in einem Münchner Hotel festgenommen. Bei seiner Vernehmung gestand er den Angaben zufolge die Tat. Das Landgericht hat für den Prozess zehn Verhandlungstage bis zum 20. Dezember angesetzt.