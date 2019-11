Enkel soll Oma heimtückisch ermordet haben: Prozessbeginn

Köln (dpa/lnw) - Er soll seine Oma heimtückisch ermordet haben: Vor dem Kölner Landgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 22-Jährigen begonnen. Er soll seine Großmutter im Juni in deren Kölner Wohnung getötet haben. Laut Anklage nahm er die 79-Jährige nach einem Streit von hinten in den Schwitzkasten und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Dann soll er ein Küchenmesser geholt und ihr die 20 Zentimeter lange Klinge acht Mal in die Brust gestochen haben. Die alte Frau verblutete.

Von dpa