Entscheidung über Zukunft der Krefeld Pinguine vertagt

Krefeld (dpa) - Die Entscheidung über die Zukunft der finanziell angeschlagenen Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist vertagt. Nach einer Gesellschafterversammlung des Meisters von 2003 am Dienstagabend sind die Chancen auf eine Zukunft des Clubs aber gestiegen. Geschäftsführer Matthias Roos berichtete nach der rund zweieinhalbstündigen Sitzung von «intensiven und guten Gesprächen». Demnach wolle man am 28. November wieder zusammen kommen. «Alle Beteiligten hoffen, an diesem Abend ein einvernehmliches Ergebnis präsentieren zu können», teilten die Pinguine mit.

Von dpa