Zwischen Haus und Tram eingeklemmt: Fahrer verletzt

Ratingen (dpa/lnw) - Ein Kleintransporter ist in Ratingen bei Düsseldorf mit einer herannahenden Straßenbahn kollidiert und zwischen einer Hauswand und der Tram eingeklemmt worden. Der Fahrer sei nach dem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag aus dem Wagen befreit worden und schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Demnach habe der Fahrer des Transporters vermutlich beim Abbiegen aus einer Privatausfahrt die Straßenbahn übersehen. Der Fahrer der Tram und die Fahrgäste seien unverletzt geblieben.

Von dpa