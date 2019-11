Lkw kippt auf Autobahn um: Fahrer betrunken

Köln (dpa/lnw) - Ein Lkw ist auf der A4 umgekippt und hat nach Polizeiangaben am Dienstag über Stunden beide Fahrbahnen Richtung Köln blockiert. Bei dem leicht verletzten Fahrer stellte die Polizei bei einem Atemalkoholtest 2,3 Promille fest. Nach Angaben von Zeugen war der Mann am Mittag mit seinem Lastzug nach rechts in einen Grünstreifen gefahren und dann nach links gegen eine Betonschrammwand geprallt. Der mit Harnstoff beladene Lastkraftwagen kippte um und blockierte die gesamte Fahrbahn. Für die Bergung des Lastzugs pumpten Einsatzkräfte etwa 48 000 Liter Harnstoff aus dem Anhänger. Die Polizei rechnete mit einer weiteren Sperrung bis in die Abendstunden.

Von dpa