Brückenteil wird abgesetzt: A3 bei Emmerich wird gesperrt

Emmerich (dpa/lnw) - Die Autobahn A3 zwischen Emmerich und Elten soll an diesem Wochenende komplett gesperrt werden, um ein Bauteil für eine neue Brücke über der A3 abzusetzen. Der Überbau war auf einem Parkplatz in der Nähe vormontiert worden und wird jetzt mit schwerem Transportgerät zum endgültigen Standort gebracht und abgesetzt, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mitteilte. Das Gewicht von 400 Tonnen entspreche dem Gewicht eines voll beladenen Jumbo-Jets beim Start.

Von dpa