Explosion in Wohnhaus: Schwebebahn zeitweise gestoppt

Wuppertal (dpa/lnw) - In einem mehrstöckigen Wohnhaus in Wuppertal hat es am Dienstagmittag eine Explosion gegeben. Laut Polizei wurden fünf Menschen aus dem Haus gerettet, einer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Ursache war zunächst unklar. Der Verkehr der nahe gelegenen Schwebebahn sei zeitweise eingestellt worden. Die Explosion ereignete sich nach Polizeiangaben im zweiten Stock des Hauses. Zuvor hatte Radio Wuppertal berichtet.