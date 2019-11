72-Jähriger wird im eigenen Haus ausgeraubt

Brühl (dpa/lnw) - Ein 72 Jahre alter Mann ist von vier maskierten Räubern in seinem eigenen Haus überfallen worden. Die unbekannten Männer, die neben Masken auch weiße Overalls trugen, klingelten nach Polizeiangaben am Montagabend an seinem Haus in Brühl. Als er die Tür öffnete, hätten sie den Mann mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt. Dann durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck und Bargeld aus einem Tresor. Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas zu den Maskierten sagen können. Ein Hinweis könnte eine Verletzung an der Hand eines Täters sein, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Der 72-Jährige habe ihn bei dem Überfall nämlich gebissen.

Von dpa