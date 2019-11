Mann mit Samuraischwert erschlagen: 47-Jähriger vor Gericht

Die beiden Männer hätten sich zufällig in einem Bus kennengelernt, dabei über ihre gemeinsame Schachleidenschaft gesprochen und sich verabredet, sagte die Vertreterin der Ehefrau des Opfers am Rande der Verhandlung. Laut Anklage trafen sich die beiden im April in der Wohnung des Angeklagten in Hückelhoven.

Dabei hätten sie große Mengen Alkohol getrunken, hieß es in der Anklage. Ohne nachvollziehbaren Anlass sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der angeklagte Deutsche habe in Tötungsabsicht mit dem Samuraischwert mindestens 37 Mal auf das Opfer eingeschlagen. Am frühen Morgen habe der Angeklagte, der nach Angaben seines Anwalts alkoholkrank ist, den Notruf der Feuerwehr gewählt.