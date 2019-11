Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die Polizei bei ihm zudem mehrere Speichermedien mit mehr als 3700 Bilddateien sichergestellt, die überwiegend sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen. In seiner Aussage bestritt der Erzieher die Missbrauchsvorwürfe, räumte aber ein, kinderpornografischen Bilddateien besessen zu haben. Allerdings sei er zufällig an das Material gekommen, als er einen USB-Stick auf dem Flohmarkt gekauft habe. Seit Juli sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Mitangeklagt ist auch der Besitz von erlaubnispflichtiger Munition, den der Angeklagte einräumte.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Angeklagten hatte im Anschluss das Mädchen selbst ausgesagt. Es sei von den Geschehnissen traumatisiert, sagte der Nebenklägervertreter am Rande der Verhandlung. Im Anschluss sollten weitere Zeugen befragt werden. Für den Nachmittag wurde ein Urteil erwartet.