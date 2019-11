Fortuna Düsseldorf: Profi-Verträge für Gorka und Touglo

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Talenten Dennis Gorka und Nikell Touglo langfristige Profi-Verträge gegeben. U19-Torwart Gorka wird mit seinem 18. Geburtstag am 3. April 2020 in den Profi-Status wechseln, sein Kontrakt läuft bis 2024, teilte die Fortuna am Montag mit. Innenverteidiger Toulo, Kapitän der U19, erhält einen Profivertrag bis 2023, der mit Beginn der kommenden Saison Gültigkeit hat.

Von dpa