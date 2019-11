«Verfolgen statt löschen»: 745 Strafanzeigen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen Hass im Internet sind in Nordrhein-Westfalen seit dem vergangenen Jahr 745 Strafanzeigen innerhalb des Projekts «Verfolgen statt nur Löschen» gestellt worden. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht von Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) an den Düsseldorfer Landtag hervor. Demnach sind bislang 478 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden und in 118 Fällen konnten Beschuldigte identifiziert werden - davon 33 aus NRW.

Von dpa