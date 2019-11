Laut Medien wird Gisdol Trainer beim FC: Wende bei Heldt?

Köln (dpa) - Markus Gisdol soll laut Sky Sport News neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln werden. Demnach soll der frühere Hoffenheimer und Hamburger Coach am Dienstag zum ersten Mal das Training des Tabellenvorletzten leiten. Der FC wollte dies am Montag zunächst noch nicht bestätigen. Das erste Training der Woche am Nachmittag sollten noch die bisherigen Co-Trainer André Pawlak und Manfred Schmid leiten. Am Samstag (18.30 Uhr) spielen die Kölner bei RB Leipzig.

Von dpa