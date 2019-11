Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Nachfrage nach dem sogenannten Kleinen Waffenschein steigt in Nordrhein-Westfalen weiter an. Aktuell haben fast 164 400 Personen in NRW eine Berechtigung, Gas-, Signal- oder Schreckschusswaffen zu führen. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Antwort von Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine AfD-Anfrage hervor.

Von dpa