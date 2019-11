«Verschissmuss» auf Trauerschleife: SPD schaltet Anwalt ein

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - Die SPD-Ratsfraktion in Mülheim fühlt sich durch einen peinlichen Rechtschreibfehler auf einer von ihr in Auftrag gegebenen Trauerschleife brüskiert. Am Samstag war bei einer Kranzniederlegung zum Volkstrauertag im Stadtteil Dümpten aufgefallen, dass die Beschriftung auf der Trauerschleife der Fraktion lautete: «Den Opfern von Krieg und Verschissmuss» anstatt «Den Opfern von Krieg und Faschismus», wie ein Sprecher am Sonntag bestätigte.

Von dpa