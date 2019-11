Leverkusen (dpa/lnw) - Eine alte Frau und ihr Hund sind bei einem Hausbrand in Leverkusen ums Leben gekommen. Ein Nachbar hatte abends Brandgeruch und einen Feuerschein in dem Einfamilienhaus nebenan bemerkt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Köln mitteilten. Demnach alarmierte er die Feuerwehr, nachdem ihm dort niemand die Tür geöffnet hatte.

Von dpa