So liest die Autorin Christiane Antons mit zwei inhaftierten Frauen in der JVA Bielefeld-Senne aus ihrem Krimi-Erstling vor. Die Veranstaltung am 19. November ist öffentlich - anmelden kann man sich im Internet ( www .knastkultur.de). Im Kölner Gefängnis gibt es einen Poetry-Slam von Gefangenen für geladene Gäste, die JVA Siegburg hat eine Mezzosopranistin, einen Bariton und eine Pianistin zum «Klassik-Crossover» eingeladen. Häftlinge der JVA Dortmund stellen ein Kochbuch vor.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) teilte dazu mit: «Es ist wirklich beeindruckend, welche Schaffenskraft Gefangene während ihrer Haftzeit entwickeln können und was sie für die Knast-Kulturwoche auf die Beine stellen.» Die erste Kulturwoche fand 2017 statt.