Verl und Essen jagen Spitzenreiter Rödinghausen

Am nächsten Wochenende haben Verl (gegen Borussia Dortmund II) und Essen (bei Schalke II) in Nachholspielen die Chance in der Tabelle an Rödinghausen vorbeizuziehen. Zum Hinrundenabschluss am 30. November treffen Rödinghausen und Verl zudem noch im direkten Duell aufeinander.

RWE agierte am Samstag vor 13 025 Zuschauern im Essener Stadion gegen Aachen überlegen. «Gerade wie wir in der Innenverteidigung und auf der Sechs immer wieder Bälle gewonnen haben, war stark. Es war insgesamt eine sehr souveräne Leistung», sagte der frühere Bundesliga-Trainer Titz. Aachen nutzte seine Chancen im ersten Abschnitt nicht. «Am Ende können wir froh sein, dass wir nicht noch mehr Tore kassiert haben», erklärte Alemannia-Coach Fust Kilic.

Der SV Bergisch-Gladbach feierte beim 2:1 gegen TuS Haltern seinen zweiten Saisonsieg. Die Sportfreunde Lotte und der Wuppertaler SV trennten sich 2:2. Borussia Mönchengladbach II bezwang den VfB Homberg 1:0. Das Spiel SV Lippstadt - RW Oberhausen wurde wegen schlechter Platzbedingungen abgesagt.