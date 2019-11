Rund 200 Pegida-Anhänger treffen auf 650 Gegendemonstranten

Duisburg (dpa/lnw) - Zu einem Protestmarsch des islamfeindlichen Bündnisses Pegia NRW sind am Sonntagnachmittag laut Polizei rund 200 Teilnehmer am Duisburger Hauptbahnhof zusammengekommen. Gegen 16 Uhr setzte sich der Marsch in Bewegung. Zu mehreren Gegendemos kamen nach Polizeiangaben rund 650 Teilnehmer. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, wie eine Sprecherin am Nachmittag sagte.

Von dpa