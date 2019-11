Ex-NHL-Star wirbt mit Kollegen für Eishockey in Krefeld

Krefeld (dpa) - Der ehemalige deutsche NHL-Star Christian Ehrhoff und weitere Ex-Spieler haben in einem offenen Brief um den Erhalt der Krefeld Pinguine in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geworben. «Wir hoffen, dass es bei der Gesellschafter-Versammlung am Dienstag zu einer Einigung kommt. Sehr geehrter Herr Ponomarev, bitte blockieren Sie nicht die Zukunft des Krefelder Eishockeys», hieß es unter anderen in dem Appell, den die «Rheinische Post» am Samstag veröffentlichte.

Von dpa