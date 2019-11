18-Jähriger fast zu Tode geprügelt: Drei Haftbefehle

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine Woche nach den lebensgefährlichen Verletzungen eines 18-Jährigen durch Schläge und Tritte in Mönchengladbach sind drei Teenager festgenommen worden. Ein Richter habe gegen die 16, 18 und 19 Jahre alten Hauptverdächtigen Haftbefehle erlassen, teilten die Ermittler am Freitagabend mit. Sie kamen in Untersuchungshaft. Der 16- und der 18-jährige Verdächtige seien der Polizei bereits «hinlänglich und einschlägig» bekannt.

Von dpa