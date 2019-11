Gasexplosion in Emsdetten: Haftbefehl gegen Bewohner

Emsdetten (dpa/lnw) - Nach einer Gasexplosion Anfang November in einem Haus im münsterländischen Emsdetten ist gegen einen schwer verletzten Bewohner Haftbefehl erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Münster mit. Der 19-Jährige bleibe wegen seiner Brandverletzungen zunächst in einer Spezialklinik. Er werde überwacht. Sobald sein Zustand es zulässt, soll der Mann in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt werden. Dem Bewohner der Dachgeschosswohnung wird vorgeworfen, am 4. November eine Gasflasche im Haus geöffnet und das entstandene Gas-Luft-Gemisch in Brand gesetzt zu haben.

Von dpa