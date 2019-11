Auch 2020 freier Eintritt in Sammlung städtischer Museen

«Die Museen werden zunehmend zu Treffpunkten und zu Orten der Begegnung», sagte Stefan Mühlhofer, der Leiter der Kulturbetriebe Dortmund. Die Regelung gilt für die Dauerausstellungen von MKK und Museum Ostwall, das Westfälische Schulmuseum, Kindermuseum Adlerturm, Hoesch-Museum, Brauerei-Museum und den schauraum: comic + cartoon.

Auch in anderen Städten gibt es einige kostenlose Angebote. Im Essener Folkwang Museum ist der Eintritt die Dauerausstellung der berühmten Sammlung frei. In Düsseldorf müssen Besucher in einigen städtischen Museen an Sonntagen nichts zahlen. Andere Museen bieten unter bestimmten Bedingungen freien Eintritt, etwa für Kinder und Jugendliche, oder an bestimmten Wochentagen.