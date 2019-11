Helden- und Tiergeschichten: Promis lesen Kindern vor

Köln/Dortmund (dpa/lnw) - Prominente haben am Freitag die Bücher aufgeklappt und Kindern an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen Geschichten vorgelesen. Zum bundesweiten Vorlesetag lauschte der Nachwuchs in Schulen, Kitas oder Bibliotheken den heiteren und spannenden Erzählungen aus Kinderbüchern. In Köln gab TV-Moderatorin Nazan Eckes im Fröbel-Kindergarten die Abenteuergeschichte eines kleinen mutigen Haustiers und seiner Freunde zum Besten. Die Jungen und Mädchen hörten konzentriert zu und fieberten mit. Danach spendete Eckes der Einrichtung eine «Vorlesebibliothek» - eine riesige Kiste mit vielen Büchern.

Von dpa