Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Gelsenkirchen einer 13-Jährigen eine unbekannte Substanz in den Körper gespritzt. Bevor der Täter am Donnerstag floh, habe er noch «Nummer sechs» gesagt, erklärte die Polizei. Das Mädchen kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von dpa