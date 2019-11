Kalt und oft nass: Durchwachsenes Wetter für NRW

Essen (dpa/lnw) - Meist dichte Wolken, viele Schauer und einstellige Temperaturen: Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen grau und kalt. Der Donnerstag beginnt den Meteorologen zufolge wechselnd bewölkt, in der Eifel kann es vormittags regnen. Bei kühlen Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad bleibt es in der Westhälfte auch im Tagesverlauf bewölkt, in Ostwestfalen setzt sich zwischenzeitlich die Sonne durch. In der Nacht bleibt es trocken, bei eisigen Temperaturen zwischen -2 und 2 Grad kann es stellenweise glatt werden.

Von dpa