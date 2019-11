Polizei findet verletzte Frau mit Hubschrauber

Münster (dpa/lnw) - Die Polizei in Münster hat in der Nacht zu Donnerstag bei der Suche nach einer verletzten Frau einen Hubschrauber eingesetzt. Die Frau hatte den Notruf gewählt und um Hilfe gebeten, sagte ein Polizeisprecher. Sie läge verletzt in der Nähe von Bahngleisen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse und des großen Suchradius setzte die Polizei nach eigenen Angaben schließlich einen Hubschrauber mit einer Nachtsichtkamera ein. Mit Erfolg: Die Frau sei nach 40 Minuten gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer ihre Verletzungen waren, blieb unklar. Offen blieb auch, wie die Frau in ihre missliche Lage gekommen war.

Von dpa