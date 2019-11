Viel Arbeit fürs Christkind: Briefe stapeln sich

Engelskirchen (dpa/lnw) - Das Christkind hat am Donnerstag offiziell seine Weihnachtspost-Filiale in Engelskirchen eröffnet. Eine Darstellerin im weißen Kleid verkörperte dabei das himmlische Wesen. Auf die 16 Helfer in der Filiale wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit. Bis jetzt seien bereits mehr als 9000 Briefe von Kindern aus aller Welt eingetroffen, die sich in der Filiale stapelten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Alle Zuschriften, die bis zum 21. Dezember in Engelskirchen ankämen, würden beantwortet - in zehn verschiedenen Sprachen.

Von dpa