Düsseldorf (dpa/lnw) - Die schwarz-gelbe Landesregierung soll am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) auf Druck der Opposition ihre Pläne zur Bekämpfung des Lehrermangels an Grundschulen vorlegen. Die Verbesserung der Situation an den Einrichtungen und zur Entlastung des Lehrpersonals ist auf Antrag der SPD Thema in einer Aktuellen Stunde im Landtag.

Von dpa