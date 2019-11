Gladbach sichert sich Talent Scally ab 2021

Mönchengladbach (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach hat das 16 Jahre alte US-Talent Joseph Scally ab dem Jahr 2021 unter Vertrag genommen. Der bisherige Club des Rechtsverteidigers, New York City FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer, teilte am Mittwoch mit, eine Ablösesumme in mindestens siebenstelliger Höhe zu erhalten, die mit möglichen Bonuszahlungen zu einer der höchsten jemals für einen nach Europa transferierten MLS-Spieler werden könne. Bereits jetzt sei Scally, der am 31. Dezember Geburtstag hat und somit kurz nach Vollendung seines 18. Lebensjahres nach Deutschland kommen wird, der teuerste 16-Jährige der Liga-Geschichte.

Von dpa