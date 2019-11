Subotic sieht Union in Liga angekommen

Berlin (dpa) - Fußball-Profi Neven Subotic von Aufsteiger 1. FC Union Berlin hat den Erfolg über Borussia Dortmund als Wendepunkt in der Bundesliga bezeichnet. «Damit hat keiner gerechnet, dass wir eine der besten Mannschaften Europas schlagen», erinnert sich Subotic in einer Medienrunde am Mittwoch an den 3:1-Erfolg am dritten Spieltag über seinen alten Verein. Auch die vier Punktspiel-Niederlagen in Folge im Anschluss gehörten für ihn zum Lernprozess. Subotic: «Es war eine Phase, die uns weitergebracht hat. Wir haben verloren, haben aber meist gut gespielt. Wir waren schon nah dran.»

