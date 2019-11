Lügde-Skandal: Polizisten aus Ruhestand zurückgebeten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das NRW-Innenministerium will Polizisten vorübergehend aus dem Ruhestand zurückholen, um die gewaltigen Aktenberge zum Missbrauchsskandal von Lügde zu bearbeiten. Es geht darum, die Akten für den Untersuchungsausschuss des Landtags zu anonymisieren. Das Innenministerium hatte dazu Polizeibeamte angeschrieben, die in den vergangenen vier Jahren pensioniert worden waren. «Der Rücklauf war erfreulich groß», sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Mittwoch. Man werde die rund 20 benötigten Stellen absehbar mit diesen Freiwilligen besetzen können. Die «Bild» hatte zuvor über das Thema berichtet.

Von dpa