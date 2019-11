Kokain im Pferdetransporter geschmuggelt: Prozessauftakt

Köln (dpa/lnw) - Drei Männer und zwei Frauen stehen seit Mittwoch wegen bandenmäßigen Kokainhandels in Köln vor Gericht. Sie sollen in 23 Fällen jeweils mindestens 80 Kilogramm Kokain von den Niederlanden nach Großbritannien geschmuggelt haben. Laut Anklage nutzten sie dafür einen speziell präparierten Pferdetransporter. In dessen Seitenwänden hätten sich Fächer befunden, in denen die Drogen versteckt worden seien. Das Verfahren findet am Landgericht statt.

Von dpa