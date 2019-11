Positive Ansichten der schwarz-gelben Koalition: Was nicht in der Bilanz steht

Zu enge Vorgaben für die Wirtschaft seien zurückgenommen worden, bei der inneren Sicherheit führten mehr Personal und bessere Ausstattung zu Erfolgen, die Qualität in Kitas und Schulen werde durch Milliardeninvestitionen verbessert, zog Laschet am Dienstag eine Halbzeitbilanz: „Die Idee, Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen, ist in zweieinhalb Jahren deutlicher vorangekommen als zuvor.“ Genauso positiv klang die Bewertung bei seinem Stellvertreter und Familienminister Joachim Stamp (FDP), er hob die Rückkehr zum Abitur nach Klasse 13 (G9) und die verbesserte Ausstattung der Kitas hervor.

Stamp kündigte als Konsequenz aus dem massenhaften Kindesmissbrauch in Lügde und dem neuen Fall in Bergisch Gladbach eine Bundesratsinitiative für schärfere Strafen an: „Es kann nicht sein, dass jemand, der Missbrauch einer Zehnjährigen bestellt, mit einer Bewährungsstrafe davon kommt“, begründete der Minister den Vorstoß. Anfang 2020 solle der Gesetzentwurf vorgelegt werden.

Fortsetzung der Regierungsarbeit geplant

Knapp 90 Seiten umfasst die Broschüre, mit der Schwarz-Gelb die eigene Halbzeitbilanz der ersten zweieinhalb Regierungsjahre illustriert. In Zahlen und Stichworten wird das Erreichte zum Nachblättern referiert – und damit der Anspruch auf Deutungshoheit dokumentiert.

„Es ist nicht unsere Halbzeitbilanz, weil wir noch länger vorhaben zu regieren“, kokettiert Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor Journalisten. Als ob es keine Spekulationen über seinen möglichen Wechsel nach Berlin gäbe. „Wir sind mittendrin bei der Arbeit“, überspielt dies auch sein Stellvertreter, Familienminister Joachim Stamp (FDP). Viel ist erreicht – das ist die eine Botschaft. Die ­andere: Es gebe täglich viel zu entscheiden, das nicht den Weg in Bilanzen finde, sagt Laschet.

Wirtschaft:

Erst das Zurückdrehen vieler von Rot-Grün eingeführter Regeln habe den Standort nach vorne gebracht, sagen beide Koalitionäre. So habe der Chemiekonzern Evonik die weltweit umworbene Produktion eines für 3D-Drucker be­nötigten Stoffes in Marl angesiedelt, als ein „Spionage-Erlass“ zur Offenlegung von Plänen abgeschafft worden sei, zählt Laschet auf. Das Bemühen um Thyssen-Krupp oder der Kampf um den ­Uniper-Standort NRW stünden in keinem Koalitionsvertrag. „Die Aufgabe, Nordrhein-Westfalen an die Spitze zu bringen, erfordert auch viel Kleinarbeit im Stillen.“

Kohleausstieg:

Für den Ministerpräsidenten ist das eine der größten Aufgaben für die zweite Halbzeit. Sobald das Kohleausstiegs­gesetz beschlossen ist, würden im Frühjahr die Grundzüge einer neuen Leitentscheidung zum Tagebau festgelegt. Laschet wirbt dafür, dass mit Datteln 4 das modernste und im Vergleich sauberste Steinkohlekraftwerk trotzdem ans Netz geht: „Das ist ein Kampf zwischen Symbolik und Vernunft.“

Fachkräftemangel:

Dem Personalmangel in Kitas, an Grundschulen und in der Pflege will Schwarz-Gelb

mit erweiterten Ausbildungs­kapazitäten

zunächst für die Ausbilder begegnen. Stamp zufolge sollen in Dortmund mehr Sozialpädagogen für das Lehramt ausgebildet werden, zudem solle eine zweite Einrichtung im Rheinland eröffnet werden. Für Lehrkräfte an Grundschulen und Förderschulen hätten die Unis eine hohe dreistellige Zahl neuer Plätze zugesagt. Auch die Pflege­pädagogik werde ausgebaut.

Flüchtlinge:

Den Kommunen stellt Stamp als Flüchtlingsminister eine neue

Finanzregelung in Aussicht, die zusätzlich die Kosten für abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber beinhaltet. Im Gegenzug müssten Städte und Gemeinden das Land beim Bleiberecht nach jahrelanger Duldung und bei der Rückführung unterstützen.

Ambitionen:

Laschets mögliche Rolle in Berlin bleibt Thema. Er würde ­gerne lange mit ihm weiterregieren, meint Stamp. Aber: „Wer erfolgreich eine Regierung mit Schwarz-Gelb in NRW führen kann, der kann das auch im Bund.“ Laschet wiegelt ab: Das beschäftige ihn überhaupt nicht.