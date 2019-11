Nach Überfall vor Frankfurter Möbelhaus: Kölner Kooperation

Köln/Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Überfall auf einen Geldboten vor einem Möbelhaus in Frankfurt arbeiten die Ermittler mit der Kölner Polizei zusammen. «Die Kollegen haben sich bei uns gemeldet und gesagt, bei ihnen habe es einen ähnlichen Fall gegeben - einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransporter an einer Ikea-Filiale», sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Dienstag. Fluchtauto sowie Kennzeichen seien ebenfalls gestohlen gewesen. «Wir prüfen, ob es Zusammenhänge zwischen den Fällen gibt», erklärte ein Sprecher der Kölner Behörde. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet.

Von dpa