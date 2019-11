Uniper stellt in unruhigen Zeiten Quartalszahlen vor

Düsseldorf (dpa) - Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper veröffentlicht heute Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019. Für Uniper sind es unruhige Zeiten. Der finnische Großaktionär Fortum hat sich den Zugriff auf die Mehrheit an Uniper gesichert. Was das für die Zukunft des aus dem Eon-Konzern hervorgegangen Kraftwerksbetreiber bedeutet, ist noch unklar. Zudem könnte sich demnächst entscheiden, ob das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 doch noch ans Netz geht. Uniper will das Kraftwerk im kommenden Sommer in Betrieb nehmen, Umweltschützer laufen dagegen Sturm.

Von dpa