Düsseldorf (dpa/lnw) - Zweieinhalb Jahre nach dem Start der schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen zieht Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) heute Halbzeitbilanz. Zusammen mit seinem Stellvertreter, Familien- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) stellt sich Laschet in Düsseldorf den Fragen der Landespressekonferenz. Laschet werden seit einiger Zeit Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur nachgesagt.

CDU und FDP haben in Nordrhein-Westfalen seit 2017 unter anderem die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium vollzogen. Mit einem Milliardenpaket von Bund, Land und Kommunen soll ferner die jahrelange Unterfinanzierung der Kitas beendet werden. Ein zweites Kita-Jahr wird beitragsfrei. Der Haushalt kommt ohne Neuverschuldung aus. Allerdings will die Regierung trotz noch guter Haushaltslage auf Schuldentilgung verzichten. Die Zahl der Polizeistellen wurde erhöht. Innenminister Herbert Reul(CDU) sagte Clans den Kampf an. Im Schulbereich ist der Lehrermangel nach wie vor hoch. Proteste von Bürgerbündnissen gibt es in NRW gegen die Straßenbaugebühren, hohe Mieten und die Personalnot in den Kitas.

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hatte Laschet zur Halbzeit vorgeworfen, die Landespolitik zu vernachlässigen. Er spalte die Gesellschaft und mache eine Politik «für die Wenigen, nicht für die Vielen».

Grünen-Fraktionschefin Monika Düker sieht bei Laschet Defizite vor allem auch in der Umweltpolitik. Ihm werde gern ein «schwarz-grünes Mäntelchen» umgehängt, aber das sei in seiner Politik gar nicht zu finden. Als Brückenbauer habe Laschet auch im Konflikt um den Hambacher Forst versagt.

CDU und FDP bilden in NRW die einzige schwarz-gelbe Koalition auf Landesebene. Einer neuen WDR-Umfrage zufolge hätte das Regierungsbündnis derzeit aber keine Mehrheit mehr. Die CDU käme mit 32 Prozent zwar fast auf ihr Landtagswahlergebnis von 2017 (33 Prozent). Die FDP würde nach der Umfrage aber nur noch 8 Prozent erreichen.

Laschet genießt der Umfrage zufolge zwar so viel Rückhalt wie noch nie in der Bevölkerung, die Zufriedenheit mit der schwarz-gelben Landesregierung ist aber deutlich auf 44 Prozent gesunken.