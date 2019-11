Para-WM: Floors holt Gold über 100 Meter

Dubai (dpa) - Einen Tag nach seinem Weltrekord hat Johannes Floors bei der Para-WM in Dubai Gold über 100 Meter gewonnen. Der Leverkusener setzte sich am Montag in 10,60 Sekunden und deutlichem Vorsprung durch. Sein Vereinskollege Felix Streng wurde zeitgleich mit dem zweitplatzierten Südafrikaner Mpumelelo Mhlongo Dritter (11,00). Der dritte deutsche Spitzenläufer, David Behre, hatte krankheitsbedingt auf einen Start in Dubai verzichten müssen.

Von dpa