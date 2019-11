Luke Mockridge muss nach Sturz Tourneetermine absagen

Köln (dpa/lnw) - Komiker Luke Mockridge (30, «Luke! Die Greatnightshow») hat sich bei einer Fernsehshow am Bein verletzt und muss Termine seiner Tournee absagen. Der Moderator stürzte am Sonntag bei der Aufzeichnung seiner Fang-Show «Catch!» in Köln und erlitt einen Muskelbündelriss in Verbindung mit einem Sehnenanriss im linken Oberschenkel, wie die Produktionsfirma Brainpool mitteilte. Die geplanten Termine seiner Live-Tournee in Kempten und Passau müssten auf Anraten der Ärzte daher ausfallen. Es werde bereits nach Ersatzterminen gesucht.

Von dpa