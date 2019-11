NRW-Industrie steigerte 2018 Investitionen spürbar

Der Löwenanteil des Geldes - rund 10,2 Milliarden Euro (+0,7 Prozent) - floss nach Angaben der Statistiker in Maschinen und Anlagen. In bebaute Grundstücke wurden 1,2 Milliarden Euro investiert - 18,4 Prozent mehr als im Jahr 2017. Die Investitionen in unbebaute Grundstücke stiegen sogar um 55,7 Prozent auf 146 Millionen Euro. Der Wert der von Industriebetrieben neu gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen lag bei 793 Millionen Euro und war damit um 1,1 Prozent niedriger als 2017.