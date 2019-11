Elf Uhr elf am elften Elften: Es ist mal wieder...

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Karnevalshochburgen hat um 11.11 Uhr die närrische Zeit begonnen. Nach einer neunmonatigen Durststrecke stießen die Jecken am Montag bei akzeptablem Wetter - bewölkt, aber kein Regen - auf die fünfte Jahreszeit an.