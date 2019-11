Dramatische Lage im Forst: Waldbesitzer fordern mehr Hilfe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts dramatischer Dürre- und Borkenkäferschäden in nordrhein-westfälischen Wäldern fordern die privaten Waldbauern mehr Hilfe vom Land. Fördergelder - etwa für den Abtransport der vom Borkenkäfer befallenen Stämme - müssten in der aktuellen Krise viel unkomplizierter und auch rückwirkend bewilligt werden. Das sagte die Geschäftsführerin des Waldbauernverbandes NRW, Heidrun Buß-Schöne der Deutschen Presse-Agentur. Heute veranstaltet das Umweltministerium in Düsseldorf unter dem Motto «Der Wald im Klimastress» eine große Tagung zur Zukunft der Waldwirtschaft in NRW.

Von dpa