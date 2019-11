Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Gütersloh (dpa/lnw)- Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Als er einer 19-jährigen Autofahrerin ausweichen wollte, ist ein Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, so dass der entgegenkommende 36-Jährige ausweichen musste. Er habe daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei frontal mit dem Auto eines 70-jährigen Mannes zusammengeprallt, teilte ein Sprecher mit. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro.

Von dpa