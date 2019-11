Ciulli erhält Theaterpreis für Lebenswerk

Kassel/Mülheim an der Ruhr (dpa) - Der Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter Roberto Ciulli (85) hat am Samstagabend in Kassel den Deutschen Theaterpreis «Der Faust 2019» entgegengenommen. Der 85-jährige Gründer des Theaters an der Ruhr in Mülheim (Nordrhein-Westfalen) bekam die undotierte Auszeichnung für sein Lebenswerk. «Es ist eine ungeheure Anerkennung, mehr kann ich nicht erwarten», sagte Ciulli.

Von dpa