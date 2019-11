Zugleich seien Bargeld und Sachwerte in Höhe von 568 000 Euro sichergestellt worden, berichtete die Polizei am Freitag. Der Zugriff sei bereits in der vergangenen Woche erfolgt. Bei dem 39-Jährigen handele es sich um den Lieferanten eines 49 Jahre alten Café-Betreibers, der bereits vor fast einem Jahr festgenommen worden war.

Damals war der Zugriff der Spezialeinheit zufällig wenige Meter entfernt von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erfolgt, der mit der NRW-CDU in einem kleinen Restaurant nebenan Weihnachten gefeiert hatte. «Wir haben den Einsatz damals mitbekommen», sagte eine Parteisprecherin am Freitag.