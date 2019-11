Strafbefehl gegen Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim

Langenfeld (dpa/lnw) - Gegen Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim ist ein Strafbefehl in Höhe von 8000 Euro erlassen worden. Das hat eine Sprecherin des Amtsgerichts Langenfeld am Freitag bestätigt. Bei einer Verkehrskontrolle sei der Polizei aufgefallen, dass die TÜV-Plakette an seinem Wagen und der entsprechende Stempel im Kfz-Schein gefälscht gewesen seien. Der Betroffene habe nach der Zustellung zwei Wochen Zeit, um Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen.

Von dpa