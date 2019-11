Serie von 50 Straftaten aufgeklärt: Zwei Männer in U-Haft

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bonn (dpa/lrs) - Nach einer Einbruchserie im Norden von Rheinland-Pfalz und im angrenzenden Nordrhein-Westfalen hat die Polizei zwei 23 und 24 Jahre alte Männer als mutmaßliche Täter ermittelt. Tatorte waren überwiegend Industriegebiete, Feuerwehrhäuser und Baustellen, teilte die Polizei in Bad Neuenahr am Donnerstag mit. Das Duo - der eine Mann stammt aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, der andere aus Bonn - sitzt laut Polizei seit dem Sommer in Untersuchungshaft.