Paderborn im Kellerduell gegen Augsburg wieder mit Gjasula

Ob er im Vergleich zur schwachen Leistung in Hoffenheim (0:3) seine Mannschaft umstellen wird, ließ Baumgart noch offen. «Wir haben viele Gedankenspiele, was die Aufstellung angeht», sagte der SCP-Coach. So könnte Laurent Jans für Mo Dräger ins Team rücken. Angreifer Babacar Gueye fehlt nach seiner Roten Karte im Oberliga-Spiel der zweiten Mannschaft.