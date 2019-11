Kellerbrand in Dortmund: Neun Bewohner im Krankenhaus

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind neun Bewohner verletzt worden. Sie waren nach dem Feuer am Mittwochabend auch am Donnerstag noch weiter zur Beobachtung im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Unter den Betroffenen befinde sich auch ein Familie mit zwei Kindern. Es sei zu Rauchgasvergiftungen gekommen, über weitere mögliche Verletzungen sei noch nichts bekannt. Das Haus in der Innenstadt ist der Polizei zufolge nicht mehr bewohnbar.

Von dpa