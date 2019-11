AfD-Erfolg ist Gegenreaktion auf Öffnung Deutschlands

Köln (dpa) - Der Schriftsteller Navid Kermani betrachtet den derzeitigen Erfolg der AfD als eine Gegenreaktion auf die Öffnung Deutschlands in den vorhergehenden Jahrzehnten. «Jeder Pendelschlag in die eine Richtung bewirkt eine Bewegung in die andere», sagte der Friedenspreisträger in Köln der Deutschen Presse-Agentur. «Deshalb ist das, was widersprüchlich erscheint - etwa dass gleichzeitig die Grünen und die AfD stark werden - Teil einer gemeinsamen Entwicklung.»

Von dpa